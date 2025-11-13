В Астане стартовал городской проект "Үздік—2025", приуроченный к Году рабочих профессий, передает BAQ.KZ со ссылкой на УВП города.

Инициатива нацелена на повышение престижа рабочих специальностей, развитие профессиональных навыков среди молодежи и формирование положительного имиджа востребованных профессий. Проект реализуется при поддержке Управления по вопросам молодежной политики акимата города и Молодежного ресурсного центра "Астана жастары".

Главная цель проекта — раскрытие потенциала молодых специалистов и стимуляция их профессиональной мотивации. В рамках "Үздік—2025" студенты и молодые специалисты смогут продемонстрировать свои умения в самых разных сферах: от столярного и мебельного производства до флористики и парикмахерского искусства, от ресторанного сервиса и кулинарии до работы с детьми и автомобильной отрасли.

"Состоялось торжественное открытие проекта "Үздік". В рамках мероприятия уже прошли конкурсы "Лучший повар-2025" и "Лучший специалист ресторанного сервиса", в которых приняли участие студенты и специалисты, работающие в сфере кулинарии и ресторанного дела. В рамках Года рабочих профессий планируется проведение 15 конкурсов. Итоги будут озвучены в конце месяца", — рассказала специалист "Астана жастары" Алуа Балтабаева.

Каждое направление проекта построено таким образом, чтобы участники не только демонстрировали высокий уровень мастерства, но и обменивались опытом, выполняли практические задания и учились у коллег. Конкурсная программа насыщена и динамична, что позволяет молодым специалистам показать, насколько востребованы и значимы рабочие профессии в жизни города.

Проект "Үздік—2025" становится важной платформой для поддержки и популяризации рабочих профессий, открывая новые возможности для профессионального роста и карьерного старта молодежи столицы.