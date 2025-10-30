В Астане стартовал Международный форум "Казахстан — территория академических знаний"
В Астане начал работу Международный форум стратегических партнёров "Казахстан — территория академических знаний", передаёт BAQ.KZ.
В мероприятии принимают участие представители отечественных и зарубежных университетов, аккредитационных организаций и экспертного сообщества.
Форум направлен на развитие международного академического сотрудничества, повышение качества высшего образования и адаптацию университетских программ к вызовам цифровой эпохи.
Программа открылась серией панельных сессий, которые проходят на площадке Coventry University Kazakhstan и ЕНУ имени Л.Н. Гумилева.
Одним из ключевых событий стал трек "Искусственный интеллект и ожидания студентов: переосмысление архитектуры университетских программ".
В сессии участвуют ректоры, проректоры по академическим вопросам, комплаенс-офицеры, руководители служб академического качества вузов и филиалов зарубежных университетов, а также представители аккредитационных органов и советов директоров.
