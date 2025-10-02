  • 2 Октября, 12:41

В Астане стартовал международный технологический форум Digital Bridge 2025

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит на пленарном заседании Форума, передает BAQ.KZ.
 
В мероприятии в качестве почетного гостя участвует Президент Венгрии Тамаш Шуйок, находящийся с официальным визитом в Казахстане.
 
Среди спикеров – основатель и СEO Telegram Павел Дуров, генеральный директор Sinovation Ventures и 01ai Ли Кай Фу, научный сотрудник Стэнфордского университета, эксперт Google Питер Норвиг, генеральный директор G42 International Мансур Ибрагим Аль Мансури, профессор Стэнфордского университета Илья Стербулаев и другие представители hi-tech-индустрии.
 

