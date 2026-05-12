В Астане стартовал международный турнир Grand Prix по пара дзюдо
В столице собрались около 150 спортсменов из 24 стран, разыгрываются рейтинговые очки к Паралимпиаде-2028.
В Астана состоялась церемония открытия международного турнира IBSA JUDO GRAND PRIX ASTANA по пара дзюдо. Соревнования проходят 12–13 мая и собрали сильнейших спортсменов со всего мира, передает BAQ.kz.
Турнир проводится под эгидой Международная ассоциация спорта слепых. В нем принимают участие около 150 спортсменов из 24 стран.
Соревнования имеют важное значение, поскольку на них разыгрываются рейтинговые очки для отбора на Паралимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.
Церемония открытия
В открытии приняли участие председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Руслан Есеналин, исполнительный директор IBSA Руфат Хаджили и меценат Жумабек Жаныкулов.
Они пожелали участникам успехов и ярких выступлений.
"Дзюдо - один из наиболее динамично развивающихся видов спорта в Казахстане. Наши спортсмены неоднократно добивались высоких результатов на международных аренах", - отметил Руслан Есеналин.
На турнире будут разыграны медали в восьми весовых категориях. Мужчины выступают в категориях до 70, 81, 95 кг и свыше 95 кг, женщины - до 52, 60, 70 кг и свыше 70 кг.
Кто представляет сборную Казахстана
Национальная команда Казахстана представлена сильнейшим составом. В турнире участвуют 24 спортсмена, включая опытных дзюдоистов - Зарину Райфову, Журкамырзу Шукирбекова, Кулмырзу Бексултана, Галымжана Смагулулы и Альфию Тлеккабыл.
