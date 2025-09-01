В Астане стартовал Открытый чемпионат по конному спорту
Соревнование приурочено к 30-летию Конституции РК.
В конно-оздоровительном комплексе "Аргымак" под Астаной открылся городской открытый чемпионат по конному спорту, приуроченный к 30-летию Конституции РК, передает BAQ.KZ.
На соревнования приехали более 80 участников из Астаны и Карагандинской области. Наездники будут состязаться по 12 маршрутам в разных дисциплинах.
"Этот чемпионат направлен на популяризацию ценностей Независимости и статуса Конституции, развитие национальных и олимпийских конных видов спорта, а также приобщение молодежи к здоровому образу жизни. Мы хотим укрепить опыт спортсменов и открыть новые имена для отечественного конного спорта", — отметил руководитель комплекса "Аргымак", государственный тренер по олимпийским видам конного спорта Аманжол Хасенов.
Победителей и призёров ждёт торжественное награждение. Турнир проходит при поддержке акимата Астаны и городской федерации национальных и олимпийских конных дисциплин.
