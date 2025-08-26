С 1 сентября по 1 ноября в столице пройдет ежегодная кампания прикрепления населения к организациям первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), передает BAQ.KZ. В этот период жители могут самостоятельно выбрать поликлинику в пределах района проживания. Для медучреждений процедура позволяет планировать работу и нагрузку на следующий год.

Прикрепиться к поликлиникам могут граждане Казахстана, кандасы, беженцы и иностранцы с видом на жительство — в рамках ГОБМП и ОСМС. Временно пребывающие иностранцы, трудовые мигранты из стран ЕАЭС и лица без гражданства могут получить доступ к услугам при наличии добровольного или внутреннего медицинского страхования. Студенты с 18 лет прикрепляются самостоятельно, а несовершеннолетние — через родителей или опекунов. Беременные женщины и дети до пяти лет могут обслуживаться по месту фактического проживания. Для пенсионеров и лиц с инвалидностью предусмотрена возможность подачи заявления непосредственно в поликлинике.

Прикрепление возможно двумя способами: через портал eGov.kz (результат доступен в течение одного дня) или лично — в поликлинике и ЦОН. Система работает по ИИН и позволяет прикрепиться только к одной медорганизации. Новая заявка подаётся лишь при смене поликлиники. Важно, что обслуживание прикреплённых пациентов начнётся с 1 января 2026 года. До конца текущего года граждане продолжат получать медицинскую помощь в прежних поликлиниках. В прикреплении могут отказать, если данные оказались недостоверными, превышен лимит пациентов на одного врача, отсутствуют необходимые документы или не получено согласие на обработку персональных данных.

Получить консультацию можно в регистратуре поликлиники, а также через службы iKomek 109, 1414, Qoldau 24/7, на сайте fms.kz и в чат-боте SaqtandyryBot.