В Астане горят контейнеры и склад

В Астане огнеборцы МЧС ликвидируют возгорание на территории района Байконыр, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Пожар произошел по улице Проезд 41. По данным спасателей, произошло возгорание двух 40-тонных металлических контейнеров и подсобного помещения, переоборудованного под склад.

"По прибытии первых подразделений наблюдалось открытое горение и густой черный дым, исходящий от контейнеров", - сообщают в МЧС.

На месте незамедлительно поданы пожарные стволы, принимаются все меры для полной ликвидации возгорания. Обеспечена бесперебойная подача воды.

Информация о пострадавших и причинах пожара уточняется.