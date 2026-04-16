В Астане горят контейнеры и склад

Горят два контейнера и складское помещение.

МЧС РК Сегодня 2026, 15:53
Фото: МЧС РК

В Астане огнеборцы МЧС ликвидируют возгорание на территории района Байконыр, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Пожар произошел по улице Проезд 41. По данным спасателей, произошло возгорание двух 40-тонных металлических контейнеров и подсобного помещения, переоборудованного под склад.

"По прибытии первых подразделений наблюдалось открытое горение и густой черный дым, исходящий от контейнеров", - сообщают в МЧС. 

На месте незамедлительно поданы пожарные стволы, принимаются все меры для полной ликвидации возгорания. Обеспечена бесперебойная подача воды.

Информация о пострадавших и причинах пожара уточняется.

