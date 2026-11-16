В Астане ученица с ножом напала на одноклассников
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В Астане между школьниками произошел конфликт, в ходе которого одна из учениц напала с ножом на своих одноклассников. Информацию о происшествии подтвердили в полиции, сообщает BAQ.KZ.
В результате инцидента пострадали двое школьников, которым потребовалась медицинская помощь. По данным правоохранительных органов, угрозы их жизни и здоровью нет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
«Несовершеннолетняя, причастная к инциденту, поставлена на профилактический учёт и передана специалистам Центра психического здоровья. Её законные представители привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка”, – сообщили в столичном Департаменте полиции, отвечая на запрос BAQ.KZ.
Кроме того, в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям охранной организации, ответственной за обеспечение безопасности учебного заведения.
Досудебное расследование продолжается.
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