В Астане ученица с ножом напала на одноклассников

В Астане между школьниками произошел конфликт, в ходе которого одна из учениц напала с ножом на своих одноклассников. Информацию о происшествии подтвердили в полиции, сообщает BAQ.KZ.

В результате инцидента пострадали двое школьников, которым потребовалась медицинская помощь. По данным правоохранительных органов, угрозы их жизни и здоровью нет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«Несовершеннолетняя, причастная к инциденту, поставлена на профилактический учёт и передана специалистам Центра психического здоровья. Её законные представители привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка”, – сообщили в столичном Департаменте полиции, отвечая на запрос BAQ.KZ.

Кроме того, в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям охранной организации, ответственной за обеспечение безопасности учебного заведения.

Досудебное расследование продолжается.