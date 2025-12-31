В Астане вторые сутки наблюдаются потепление и осадки в виде дождя, что при резких перепадах температуры приводит к образованию гололёда на дорогах и тротуарах, передает BAQ.KZ.

В связи с этим коммунальные службы города продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме, сообщает официальный сайт акимата столицы.

По данным городских служб, в утренние часы в уборке задействовано около 3 тысяч дорожных рабочих и свыше 1 400 единиц специальной техники. С начала зимнего периода на снежные полигоны из города вывезено более 1 376 655 кубометров снега, выполнено 105 413 рейсов большегрузного транспорта.

Для обеспечения безопасного передвижения горожан дороги, тротуары и улицы обрабатываются технической солью. С начала зимы использовано порядка 4 тысяч тонн противогололёдных материалов. Работы по очистке и обработке улично-дорожной сети ведутся непрерывно.

Согласно прогнозу РГП "Казгидромет", в последние дни уходящего года в столице ожидается неустойчивая погода. 31 декабря прогнозируется переменная облачность, ночью снег, днём осадки, местами сильные, в виде дождя и снега, возможны низовая метель, туман и гололёд. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9–14 метров в секунду, днём порывы до 15–20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит минус 4–6 градусов, днём — от минус 1 до плюс 1 градуса.

1 января сохранится переменная облачность, ночью ожидается снег, низовая метель и гололёд. Ветер юго-западный 9–14 метров в секунду. Температура воздуха ночью понизится до минус 10–12 градусов, днём составит минус 7–9 градусов.

2 января прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается на уровне минус 14–16 градусов, днём — минус 4–6 градусов.

Акимат Астаны призывает жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть особенно внимательными на дорогах и тротуарах, а также по возможности воздерживаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях.