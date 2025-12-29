В Астане возле одного из ночных клубов произошел инцидент, в результате которого погиб 18-летний парень, передает BAQ.KZ.

По данным полиции, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, начато досудебное расследование. Сотрудниками правоохранительных органов задержаны двое подозреваемых, которые водворены в изолятор временного содержания.

Установлено, что между группой молодых людей возле одного из ночных заведений возник словесный конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки 18-летний гражданин получил телесные повреждения, от которых впоследствии скончался.

В настоящее время проводится следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В полиции Астана напомнили о необходимости соблюдения норм общественного порядка при посещении увеселительных заведений и подчеркнули, что за любые противоправные действия предусмотрена ответственность в соответствии с законом.