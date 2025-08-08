В Астане несколько улиц перекроют из-за благотворительного забега
Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты движения.
Сегодня, 22:15
92Фото: BAQ.KZ
В Астане в субботу утром в связи с проведением благотворительного забега Jüregımnıñ Jeñımpazy ожидается временное ограничение движения транспорта на нескольких улицах, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в акимате столицы, временное ограничение транспорта планируется на следующих участках:
-
с 07:00 до 08:05 - улица Туркестан (в направлении до Abu Dhabi Plaza, ограничение одной полосы);
-
с 07:10 до 09:15 - улица Акмешит (до финишной зоны, одна полоса);
-
с 07:00 до 07:40 - проспект Улы-Дала.
"Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты движения и учитывать возможные задержки", - говорится в сообщении.
