В Астане в субботу утром в связи с проведением благотворительного забега Jüregımnıñ Jeñımpazy ожидается временное ограничение движения транспорта на нескольких улицах, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в акимате столицы, временное ограничение транспорта планируется на следующих участках:

с 07:00 до 08:05 - улица Туркестан (в направлении до Abu Dhabi Plaza, ограничение одной полосы);

с 07:10 до 09:15 - улица Акмешит (до финишной зоны, одна полоса);

с 07:00 до 07:40 - проспект Улы-Дала.