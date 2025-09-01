  • 2 Сентября, 00:20
В Астане временно перекроют движение на улице Е67

Горожан и гостей города просят заранее планировать маршруты, чтобы избежать заторов.

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" сообщило о начале строительных работ в рамках проекта "Строительство улиц в квадрате Толе би - Е67 - Е69. 2 очередь - улицы Е67, Е68 на участке от ул. Толе би до ул. А. Бектурова", передает BAQ.KZ.

С 2 сентября движение по улице Е67 на участке от ул. А. Бектурова до ул. Толе би будет полностью закрыто.

Горожан и гостей города просят заранее планировать маршруты, чтобы избежать заторов.

"Приносим извинения за временные неудобства и надеемся на понимание в связи с проведением дорожно-строительных работ", - говорится в сообщении.

