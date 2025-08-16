В Астане временно перекроют участок на пересечении Улы Дала и Толе би
Движение будет ограничено с 15 по 26 августа.
Сегодня, 08:50
С 15 по 26 августа в Астане временно ограничат движение на пересечении проспекта Улы Дала и улицы Толе би, передает BAQ.KZ со ссылкой на сайт акимата города.
Как сообщили в акимате, ограничения связаны с работами по врезке инженерных сетей водопровода, ливневой и бытовой канализации.
"В связи с этим с 15 по 26 августа текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.
Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города", - говорится в сообщении.
