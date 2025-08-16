С 15 по 26 августа в Астане временно ограничат движение на пересечении проспекта Улы Дала и улицы Толе би, передает BAQ.KZ со ссылкой на сайт акимата города.

Как сообщили в акимате, ограничения связаны с работами по врезке инженерных сетей водопровода, ливневой и бытовой канализации.