В Астане временно перекроют участок на пересечении Улы Дала и Толе би

Движение будет ограничено с 15 по 26 августа.

Фото: pixabay.com

С 15 по 26 августа в Астане временно ограничат движение на пересечении проспекта Улы Дала и улицы Толе би, передает BAQ.KZ со ссылкой на сайт акимата города.

Как сообщили в акимате, ограничения связаны с работами по врезке инженерных сетей водопровода, ливневой и бытовой канализации.

"В связи с этим с 15 по 26 августа текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города", - говорится в сообщении.

 

 

