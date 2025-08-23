В Астане временно перекроют улицу Герцена на ремонт
Ограничения затронули участок между улицами Р. Дуйсенбаева и Д. Карбышева.
Сегодня, 22:30
С 23 августа по 6 сентября на улице А. Герцена в Астане ведутся ремонтные работы дорожного полотна. Ограничения затронули участок между улицами Р. Дуйсенбаева и Д. Карбышева, передает BAQ.KZ со ссылкой на сайт акимата города.
В этот период движение по улице будет частично перекрыто.
"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - говорится в сообщении.
