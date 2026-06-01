В Астане вспыхнуло общежитие
Детей срочно эвакуировали.
Сегодня 2026, 01:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 01:37Сегодня 2026, 01:37
77Фото: BAQ.kz
В столичном районе "Алматы" произошёл пожар в двухэтажном общежитии.
Возгорание возникло в комнате на первом этаже, где загорелись домашние вещи и мебель.
На место оперативно прибыли пожарные расчёты. Очаг возгорания был быстро локализован и полностью ликвидирован.
В ходе тушения сотрудники МЧС эвакуировали со второго этажа четырёх детей, находившихся в здании. Пострадавших в результате происшествия нет.
В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.
Самое читаемое
- Лошади Пржевальского выпущены в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
- Более 4 тысяч деревьев высадили в новом экопарке Караганды
- Ребенка сбили на "зебре" в центре Кокшетау
- Жителя Астаны арестовали на 15 суток за агрессивное поведение в автобусе
- Идирисов принес Казахстану серебро на Кубке вызова