В Астане вспыхнуло общежитие

В столичном районе "Алматы" произошёл пожар в двухэтажном общежитии.

Возгорание возникло в комнате на первом этаже, где загорелись домашние вещи и мебель.

На место оперативно прибыли пожарные расчёты. Очаг возгорания был быстро локализован и полностью ликвидирован.

В ходе тушения сотрудники МЧС эвакуировали со второго этажа четырёх детей, находившихся в здании. Пострадавших в результате происшествия нет.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.