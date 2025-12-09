В Астане ввели ограничения на движение транспорта из-за морозов
Горожанам рекомендуют внимательно следить за изменениями погодных условий.
Сегодня, 9 декабря, с 20:00 в Астане введены ограничения на движение дизельного и общественного транспорта со всех направлений выезда из города. Меры принимаются в связи с резким ухудшением погодных условий: температура воздуха ожидается до –30 °C, передаёт BAQ.KZ.
Власти призывают жителей учитывать погодные условия и соблюдать меры предосторожности в зимний период, а также следить за штормовыми предупреждениями и по возможности избегать поездок.
Для обеспечения безопасности населению рекомендуют:
Ограничить поездки на личном транспорте, при необходимости заранее планировать маршруты на общественном транспорте.
Соблюдать осторожность на улице: сильный ветер и метель ухудшают видимость и повышают риск травм из-за скользких поверхностей.
Проверить исправность отопительных приборов и убедиться в наличии необходимых запасов топлива.
Не находиться длительное время на морозе, чтобы избежать переохлаждения и обморожений.
