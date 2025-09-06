В Астане выбрали самые креативные молодые семьи
Награждены победители онлайн-конкурса среди молодых семей.
В Астане состоялась церемония награждения победителей конкурса среди молодых семей на тему "Наша семья - наш Казахстан: вместе строим будущее!", организованного Управлением по вопросам молодежной политики города, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Мероприятие прошло при поддержке Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате города Астаны.
По условиям конкурса участники подготовили креативный видеоролик продолжительностью до 1 минуты и продемонстрировали единство, уважение и национальные ценности своей семьи. Молодые семьи проявили творческий подход и передали свои теплые слова и вдохновляющие мысли через видеоформат.
Всего на конкурс поступило 30 заявок, из них по результатам собранны голосов определены 20 победителей. Каждая семья-победитель была награждена ценным призом в размере 25 000 тенге.
"Главная цель этого конкурса - поддержка молодых семей, раскрытие их творческого потенциала и пропаганда семейных ценностей. Выражаем благодарность всем участвовавшим семьям. Также хочу отметить, что подобные мероприятия будут продолжаться и в дальнейшем. Скоро стартует конкурс "Лучшая молодая семья". Приглашаем все молодые семьи столицы принять участие", - сказала специалист Управления по вопросам молодежной политики Балжан Колганат.
