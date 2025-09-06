  • 6 Сентября, 04:38

В Астане выбрали самые креативные молодые семьи

Награждены победители онлайн-конкурса среди молодых семей.

Сегодня, 03:36
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акимат города Астаны Сегодня, 03:36
Сегодня, 03:36
152
Фото: Акимат города Астаны

В Астане состоялась церемония награждения победителей конкурса среди молодых семей на тему "Наша семья - наш Казахстан: вместе строим будущее!", организованного Управлением по вопросам молодежной политики города, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Мероприятие прошло при поддержке Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате города Астаны.

По условиям конкурса участники подготовили креативный видеоролик продолжительностью до 1 минуты и продемонстрировали единство, уважение и национальные ценности своей семьи. Молодые семьи проявили творческий подход и передали свои теплые слова и вдохновляющие мысли через видеоформат.

Всего на конкурс поступило 30 заявок, из них по результатам собранны голосов определены 20 победителей. Каждая семья-победитель была награждена ценным призом в размере 25 000 тенге.

"Главная цель этого конкурса - поддержка молодых семей, раскрытие их творческого потенциала и пропаганда семейных ценностей. Выражаем благодарность всем участвовавшим семьям. Также хочу отметить, что подобные мероприятия будут продолжаться и в дальнейшем. Скоро стартует конкурс "Лучшая молодая семья". Приглашаем все молодые семьи столицы принять участие", - сказала специалист Управления по вопросам молодежной политики Балжан Колганат.

Самое читаемое

Наверх