В Астане состоялась церемония награждения победителей конкурса среди молодых семей на тему "Наша семья - наш Казахстан: вместе строим будущее!", организованного Управлением по вопросам молодежной политики города, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Мероприятие прошло при поддержке Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате города Астаны.

По условиям конкурса участники подготовили креативный видеоролик продолжительностью до 1 минуты и продемонстрировали единство, уважение и национальные ценности своей семьи. Молодые семьи проявили творческий подход и передали свои теплые слова и вдохновляющие мысли через видеоформат.

Всего на конкурс поступило 30 заявок, из них по результатам собранны голосов определены 20 победителей. Каждая семья-победитель была награждена ценным призом в размере 25 000 тенге.