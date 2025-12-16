В Астане за год ликвидировали два мошеннических колл-центра
С начала 2025 года в Астане столичная полиция закрыла два мошеннических колл-центра и активно борется с обманщиками, действующими в интернете и через телефоны, передает BAQ.KZ. Правоохранители призывают горожан быть внимательными и соблюдать простые правила безопасности. За этот период полицейские заблокировали более 1200 фейковых объявлений и интернет-ресурсов, провели четыре крупные операции, около 50 раз выходили в общественные места, раздавая более 32 тысяч памяток. Также было проведено 256 лекций и разослано смс-предупреждение более миллиону жителей.
В результате оперативной работы к ответственности привлечены 326 человек и пять преступных групп, изъято 10 устройств Sim-box, ликвидированы два колл-центра, использовавшихся для мошенничества. Полиция Астаны напоминает: если звонят неизвестные, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов, прекратите разговор и уточните информацию по официальным номерам.
Никому не сообщайте код из SMS от номера 1414. Не делайте предоплату за товары в соцсетях и не переходите по сомнительным ссылкам. Если в WhatsApp от имени знакомого просят деньги — сначала уточните лично, прежде чем переводить средства. Правоохранители подчеркивают: внимательность и проверка информации — лучший способ защититься от мошенников.
