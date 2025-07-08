В столице Казахстана за одни сутки произошло сразу четыре трагических инцидента: дети выпали из окон многоэтажек с различной высоты. В двух случаях падения оказались смертельными, передает BAQ.KZ.

По данным экстренных служб, вызовы с формулировкой "падение ребёнка" поступили на пульт службы 103 с разницей в несколько часов. Дети выпали с 1-го, 10-го, 12-го и 16-го этажей. Один из погибших детей - трёхлетний, второй - шестилетний. Оба скончались на месте от полученных травм, не дождавшись медиков.

Двое других пострадавших детей были доставлены в реанимацию многопрофильной городской детской больницы №2 в тяжёлом состоянии. Врачи борются за их жизни.

Как отмечают в медучреждении, во всех подобных случаях дети опирались на москитные сетки, не предназначенные для защиты от падений, и выпадали наружу. С начала года в столичные больницы уже поступили 51 ребёнок, выпавший с высоты. Четверо из них скончались в стационаре, ещё пятеро умерли до приезда скорой, сообщили в Управлении общественного здравоохранения Астаны.

"К несчастью, из-за халатности взрослых дети лишаются здоровья и жизней. Мы каждый раз задаёмся вопросом: как такое допустили родители? Москитные сетки не спасают. Стоит лишь на мгновение отвернуться и трагедия может случиться", - говорят врачи-травматологи.

Врачи и экстренные службы вновь обращаются к родителям с призывом: не оставлять детей без присмотра, особенно в квартирах с открытыми окнами, и обязательно устанавливать оконные блокираторы.

Трагедия вызвала широкий общественный резонанс. Ранее в сети появлялась аудиозапись звонка в скорую помощь, на которой слышны крики очевидцев, ставших свидетелями очередного падения ребёнка.

Министерство здравоохранения и акимат Астаны призывают родителей проявлять максимальную бдительность в летний период.