В Астане полицейские выявили факт незаконного привлечения иностранцев к труду, мужчины занимались ремонтом без разрешений, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДП города.

В ходе рейда, проведённого в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал", стражи порядка обнаружили шестерых граждан Нигерии, выполнявших установку натяжных потолков без документов, удостоверяющих личность и право на пребывание в Казахстане.

Как сообщили в Департаменте полиции Астаны, иностранцы и их работодатели привлечены к административной ответственности.