В Астане задержали иностранцев, нелегально занимавшихся ремонтом
Шестеро граждан Нигерии выполняли ремонтные работы без разрешений.
Сегодня, 07:50
149Фото: ДП Астаны
В Астане полицейские выявили факт незаконного привлечения иностранцев к труду, мужчины занимались ремонтом без разрешений, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДП города.
В ходе рейда, проведённого в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал", стражи порядка обнаружили шестерых граждан Нигерии, выполнявших установку натяжных потолков без документов, удостоверяющих личность и право на пребывание в Казахстане.
Как сообщили в Департаменте полиции Астаны, иностранцы и их работодатели привлечены к административной ответственности.
"Закон предусматривает административные штрафы, а в ряде случаев — выдворение за пределы страны", - говорится в сообщении.
