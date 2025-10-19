  • 19 Октября, 09:01

В Астане задержали иностранцев, нелегально занимавшихся ремонтом

Шестеро граждан Нигерии выполняли ремонтные работы без разрешений.

Сегодня, 07:50
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ДП Астаны Сегодня, 07:50
Сегодня, 07:50
149
Фото: ДП Астаны

В Астане полицейские выявили факт незаконного привлечения иностранцев к труду, мужчины занимались ремонтом без разрешений, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДП города.

В ходе рейда, проведённого в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал", стражи порядка обнаружили шестерых граждан Нигерии, выполнявших установку натяжных потолков без документов, удостоверяющих личность и право на пребывание в Казахстане.

Как сообщили в Департаменте полиции Астаны, иностранцы и их работодатели привлечены к административной ответственности.

"Закон предусматривает административные штрафы, а в ряде случаев — выдворение за пределы страны", - говорится в сообщении.

Самое читаемое

Наверх