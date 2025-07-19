В Астане полиция оперативно раскрыла квартирную кражу, совершённую 15 июля. Уже через несколько часов после поступления заявления сотрудники криминальной полиции установили и задержали подозреваемых, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным МВД РК, в дежурную часть поступило сообщение от жительницы Астаны о взломе её квартиры. Пока хозяйки не было дома, злоумышленники разбили окно, проникли внутрь и похитили деньги, ювелирные украшения и изделия из золота.

В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых жителей Костанайской области. По данным полиции, мужчины неоднократно привлекались к ответственности за аналогичные преступления.

Обоих задержали и водворили в изолятор временного содержания. Похищенное имущество изъято. В настоящее время проводятся экспертизы, устанавливаются все детали произошедшего.