  • 19 Июля, 05:51
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В Астане задержали квартирных воров-гастролеров

Полицейские задержали злоумышленников в течение нескольких часов после поступления заявления

Сегодня, 04:26
АВТОР
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© freepik.com Сегодня, 04:26
Сегодня, 04:26
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Фото: © freepik.com

В Астане полиция оперативно раскрыла квартирную кражу, совершённую 15 июля. Уже через несколько часов после поступления заявления сотрудники криминальной полиции установили и задержали подозреваемых, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным МВД РК, в дежурную часть поступило сообщение от жительницы Астаны о взломе её квартиры. Пока хозяйки не было дома, злоумышленники разбили окно, проникли внутрь и похитили деньги, ювелирные украшения и изделия из золота.

В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых жителей Костанайской области. По данным полиции, мужчины неоднократно привлекались к ответственности за аналогичные преступления.

Обоих задержали и водворили в изолятор временного содержания. Похищенное имущество изъято. В настоящее время проводятся экспертизы, устанавливаются все детали произошедшего.

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