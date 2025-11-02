В столице сотрудники полиции во время ночного рейда задержали водителя, находившуюся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось позже, за рулем оказалась действующая судья межрайонного суда по гражданским делам, передаёт BAQ.KZ.

По данным департамента полиции Астаны, автомобиль марки Mazda был остановлен патрульными в рамках профилактического рейда по выявлению нарушений правил дорожного движения. Проверка с использованием алкотестера показала наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя.

"Транспортное средство водворено на специализированную стоянку, проводится проверка. Напоминаем, что управление автомобилем в состоянии опьянения — грубое нарушение закона и угроза безопасности граждан. Подобные факты будут пресекаться строго в соответствии с законодательством", — подчеркнули в пресс-службе ДП города Астаны.

По информации источников, задержанная действительно является судьей межрайонного суда по гражданским делам. В настоящее время назначено проведение служебной проверки, по итогам которой будет принято решение о дальнейшем статусе судьи.

Правоохранительные органы отмечают, что закон одинаков для всех, вне зависимости от должности или звания. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено лишение водительских прав сроком до семи лет и административный арест.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и вновь поднял вопрос о неотвратимости ответственности для представителей государственных структур, нарушающих закон.