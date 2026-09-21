В Астане закроют велосезон массовым заездом на 25 километров
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В Астане 26 сентября пройдет велопробег «Менің жетістігім – менің нәтижем», посвященный Дню труда и закрытию велосезона 2026 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Ожидается, что в заезде примут участие около 700 человек. Велосипедистам предстоит преодолеть дистанцию в 25 километров.
Маршрут пройдет по объездной велодорожке столицы в направлении жилого массива Ильинка (Уркер). Старт запланирован на 09:00 с участка велодорожки в направлении города Косшы. Финишировать участники будут в парке «Жасыл белдеу».
Стартовые номера можно будет получить непосредственно в день велопробега, 26 сентября, с 07:00 до 08:30.
Регистрация участников откроется 22 сентября в 09:00 на сайте reg.elordasport.kz.
Мероприятие проводится в рамках концепции «Закон и порядок».
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