В Астане закроют велосезон массовым заездом на 25 километров

В Астане 26 сентября пройдет велопробег «Менің жетістігім – менің нәтижем», посвященный Дню труда и закрытию велосезона 2026 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Ожидается, что в заезде примут участие около 700 человек. Велосипедистам предстоит преодолеть дистанцию в 25 километров.

Маршрут пройдет по объездной велодорожке столицы в направлении жилого массива Ильинка (Уркер). Старт запланирован на 09:00 с участка велодорожки в направлении города Косшы. Финишировать участники будут в парке «Жасыл белдеу».

Стартовые номера можно будет получить непосредственно в день велопробега, 26 сентября, с 07:00 до 08:30.

Регистрация участников откроется 22 сентября в 09:00 на сайте reg.elordasport.kz.

Мероприятие проводится в рамках концепции «Закон и порядок».

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