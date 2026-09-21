Куда поехать на велосипеде осенью в Астане: 5 красивых маршрутов

Сентябрь в Астане – короткое время, когда степная столица заметно меняет цвет. Деревья в парках и Зеленом поясе становятся желтыми и золотистыми, а летняя жара уже не мешает долгим поездкам. Для тех, кто хочет совместить велопрогулку с осенними пейзажами, BAQ.KZ собрал пять локаций. Мы выбрали места, где есть зелень и где действительно можно построить удобный велосипедный маршрут.

Ботанический сад – самый простой вариант для неспешной поездки

Ботанический сад подойдет тем, кто не хочет выезжать за пределы города. Один из удобных ориентиров для старта – центральный вход со стороны улицы Туркестан. Еще одна велостанция расположена со стороны улицы Орынбор. Здесь много деревьев и кустарников: в Ботаническом саду высажено почти 90 тысяч древесно-кустарниковых растений. Особенно интересна северная часть сада со стороны улицы Орынбор, где расположены коллекции растений Северного и Восточного Казахстана.

Для велосипедиста главное преимущество – возможность кататься практически без автомобильного движения. Маршрут можно построить по внешнему кольцу и прилегающим дорожкам, периодически останавливаясь у водоема и в более густо озелененных частях сада.

Точка старта: Астана, ул. Туркестан, 18, центральный вход в Ботанический сад.

Зеленый пояс – за настоящей осенью за пределы городской застройки

Зелёный пояс Астана – один из наиболее подходящих вариантов для тех, кому нужна не городская прогулка, а полноценный велозаезд среди деревьев. На территории Зеленого пояса создана дорожная сеть с 23 км велодорожек. Кроме того, городская велоинфраструктура соединяет Центральный парк с Зеленым поясом со стороны Каркаралинского шоссе.

Еще один проверенный маршрут проходит по направлению Косшы – Уркер. Именно здесь регулярно проводят городские велопробеги. В 2026 году официальный маршрут проходил по территории «Астана орманы» от направления Косшы до Уркера и составлял 21 км.

Осенью этот вариант особенно интересен из-за лесопосадок: вместо городской архитектуры большую часть поездки велосипедиста окружают деревья и открытая степь.

Точка для навигатора: парк «Зеленый пояс», жилой массив Уркер (Ильинка), Астана. Для длинного заезда – кольцевая велодорожка на выезде в направлении Косшы с финишем в Уркере. Такой маршрут используется для официальных столичных велопробегов.

Парк Жетысу и набережная Есиля – осень у воды

Парк Жетысу расположен по адресу ул. Сарайшык, 13/1. Его площадь составляет почти 15 гектаров.

Для велопрогулки сам парк лучше сделать не конечной точкой, а частью более длинного маршрута вдоль Есиля. Можно начать у парка Жетысу, проехать вдоль реки и продолжить поездку по набережной в сторону Центрального парка.

При этом важно учитывать, что кататься на велосипеде можно не по всей набережной Есиля. На отдельных участках установлены знаки, запрещающие движение велосипедов. Там велосипед необходимо вести рядом с собой либо заранее выбрать объезд по разрешенному маршруту. Поэтому перед поездкой стоит обращать внимание на установленные знаки.

Осенью у такого маршрута есть преимущество: здесь одновременно открываются виды на реку, город и прибрежные деревья. Если хочется сделать остановку, внутри парка находится Корейский сад дружбы с деревьями, кустарниками, пагодой и небольшими архитектурными композициями.

Точка старта: Астана, ул. Сарайшык, 13/1, парк Жетысу.

Президентский парк – длинная прогулка без выезда из Астаны

Президентский парк находится на левом берегу Есиля. В качестве ориентира для навигатора можно использовать улицу Сарайшык и территорию парка у реки.

Эта локация удобна тем, что ее можно объединить с Триатлон-парком и другими участками набережной. Сейчас город формирует вдоль Есиля непрерывный пешеходно-велосипедный маршрут, который должен связать парковые территории у реки. В этот кластер входят Президентский парк, Триатлон-парк, парк Мира и Согласия и другие зеленые пространства.

Такой вариант подойдет тем, кому хочется не спортивного заезда, а спокойной поездки с остановками. Осенью можно проехать вдоль Есиля, свернуть в глубину парка, а затем продолжить маршрут по набережной.

Точка старта: Президентский парк, ул. Сарайшык, Астана.

Парк Коктал – менее очевидный вариант на окраине

Тем, кто уже объездил левый берег и Ботанический сад, можно отправиться в жилой массив Коктал. Көктал Саябағы находится по адресу ул. Енлик-Кебек, 18.

Это уже совсем другая Астана – дальше от главных туристических маршрутов и плотной современной застройки. Поездку сюда можно совместить с маршрутом по северо-западной части столицы.

В Коктале также работает станция городского велопроката, поэтому район включен в велосипедную инфраструктуру города.

Точный ориентир: Астана, жилой массив Коктал, ул. Енлик-Кебек, 18.

Читай также:

Осень на подходе: какой погоды ждать казахстанцам в сентябре

Доллар по 440 тенге? Аналитик рассказал, чего ждать осенью 2026 года