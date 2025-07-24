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В Астане закрыли парковку у Центрального парка из-за ремонта

Жителей и гостей столицы заранее планировать маршруты.

Сегодня, 05:55
АВТОР
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BAQ.KZ Сегодня, 05:55
Сегодня, 05:55
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Фото: BAQ.KZ

В Астане начался ремонт дорожного покрытия на парковочной зоне у главного входа в Центральный парк со стороны проспекта Туран, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Как уточнили в ведомстве, на участке ведутся ремонтные работы по обновлению дорожного покрытия. В связи с этим движение транспорта в зоне парковки будет полностью перекрыто.

Власти просят жителей и гостей столицы заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения, чтобы избежать заторов и неудобств.

Представители акимата приносят извинения за возможные неудобства, связанные с проведением работ.

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