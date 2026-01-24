В Астане запускают три новых экспресс-маршрута
С 25 января в Астане начнут работать три новых экспресс-маршрута общественного транспорта — № 506, 507 и 508, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на CTS.
Маршруты:
№506: улица И. Жансугурова — жилой комплекс Family Village;
№507: Железнодорожный вокзал "Нұрлы жол" — жилой комплекс Жағалау-4;
№508: вокзал "Нұрлы жол" — Управление материально-технического обеспечения.
Что изменится для пассажиров:
Новые маршруты обеспечат прямое сообщение по важным направлениям города, где ранее не курсировал общественный транспорт.
Маршрут №506 пройдет по проспекту Мәңгілік Ел.
Маршрут №507 будет следовать по улице Сығанақ до проспекта Мәңгілік Ел, закрывая участок от проспекта Кабанбай батыра до Мәңгілік Ел.
Маршрут №508 пройдет по новому участку улицы К. Мухамедханова (от Ш. Айтматова до шоссе Коргалжын), затем по улице Сарайшық до остановки "Дом министерств", а далее по улице Ж. Нажимеденова к вокзалу "Нұрлы жол".
Новые маршруты призваны улучшить доступность ключевых районов города и сократить время поездок для жителей.
