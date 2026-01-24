  • 24 Января, 18:38

В Астане запускают три новых экспресс-маршрута

Фото: Pixabay.com

С 25 января в Астане начнут работать три новых экспресс-маршрута общественного транспорта — № 506, 507 и 508, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на CTS.

Маршруты:

№506: улица И. Жансугурова — жилой комплекс Family Village;
№507: Железнодорожный вокзал "Нұрлы жол" — жилой комплекс Жағалау-4;
№508: вокзал "Нұрлы жол" — Управление материально-технического обеспечения.

Что изменится для пассажиров:

Новые маршруты обеспечат прямое сообщение по важным направлениям города, где ранее не курсировал общественный транспорт.

Маршрут №506 пройдет по проспекту Мәңгілік Ел.
Маршрут №507 будет следовать по улице Сығанақ до проспекта Мәңгілік Ел, закрывая участок от проспекта Кабанбай батыра до Мәңгілік Ел.
Маршрут №508 пройдет по новому участку улицы К. Мухамедханова (от Ш. Айтматова до шоссе Коргалжын), затем по улице Сарайшық до остановки "Дом министерств", а далее по улице Ж. Нажимеденова к вокзалу "Нұрлы жол".

Новые маршруты призваны улучшить доступность ключевых районов города и сократить время поездок для жителей.

