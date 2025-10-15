В Астану доставлены новые составы LRT: движение частично ограничат
В столицу прибыли ещё два подвижных состава для линии легкорельсового транспорта (LRT). Работы проходят в рамках тестовой эксплуатации объекта, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщили в акимате, 17 и 18 октября составы будут установлены на эстакадный путь:
-
17 октября — между станциями №104 и №105, в районе стеллы "Звезда Астаны" по проспекту Кабанбай батыра;
-
18 октября — на участке пересечения улицы Ш. Калдаякова и проспекта Тауелсиздик, между станциями №113 (Дом министерств) и №114 (Национальный музей).
В связи с монтажными работами с 00:00 18 октября до 06:00 19 октября будет временно ограничено движение транспорта на пересечении улицы Калдаякова и проспекта Тауелсиздик.
Жителей и участников дорожного движения просят учитывать временные ограничения и заранее планировать свой маршрут.
