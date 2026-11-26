С 27 по 29 ноября во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане пройдут финалы мировой серии Гран-при по таеквондо и паратаеквондо. Казахстан впервые станет площадкой решающего этапа престижных международных соревнований. В столице соберутся олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Азии.

Спортсмены будут бороться не только за медали, но и за рейтинговые очки, которые имеют значение для отбора на Олимпийские и Паралимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Финалу в Астане предшествовали три этапа сезона — в Риме, Муджу и Париже. По регламенту в решающем турнире по таеквондо выступят 128 спортсменов. Медали разыграют в восьми олимпийских весовых категориях.

За победу в соревнованиях категории G-10 участники получат 100 рейтинговых очков, за второе место — 60, за третье — 36. Среди главных звёзд турнира — олимпийские чемпионы Парижа Пак Те Джун и Ким Ю Джин из Южной Кореи, Ариан Салими из Ирана, а также чемпион Олимпиады в Токио Вито Делль’Акуила из Италии. В Астану также приедет чемпионка мира Мария Клара Пачеко из Бразилии. В этом сезоне она выиграла все три этапа мировой серии.

Казахстан на турнире представят Батырхан Толеугали (до 80 кг), Тамирлан Тлеулес (до 58 кг), Мария Севостьянова (до 57 кг) и Рита Бакишева (до 49 кг). Севостьянова уже завоевала бронзовую медаль на парижском этапе. Соревнования начнутся 27 ноября с финала Гран-при по паратаеквондо. Ожидается, что в нём примут участие около 70 спортсменов. Они разыграют медали в десяти весовых категориях спортивного класса K44.

Рейтинговые очки, заработанные в Астане, также повлияют на отбор к Паралимпиаде-2028. В мужском турнире Казахстан представят Нышанбек Актлеуов (до 58 кг), Айбек Жуманғали (до 63 кг), Дінмұхаммед Асқар (до 70 кг) и Нурлан Домбаев (до 80 кг). Среди женщин выступят Милана Красавцева (до 52 кг), Камиля Досмалова (до 57 кг) и Марьям Салимгереева (до 65 кг).