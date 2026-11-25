Евросоюз установит квоты на импорт гибридных автомобилей из Китая
С декабря 2026 года ввоз китайских машин ограничат почти 192 тысячами единиц.
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Евросоюз намерен ограничить поставки гибридных автомобилей из Китая, чтобы защитить собственную автомобильную промышленность и сохранить рабочие места. С 1 декабря 2026 года по 18 июня 2027 года в страны ЕС разрешат импортировать не более 191 780 китайских автомобилей. После исчерпания установленной квоты дальнейшие поставки будут запрещены.
Согласно постановлению Еврокомиссии, нынешние ограничения носят временный характер. Ранее Брюссель и Пекин договорились установить ежегодную квоту на поставку 350 тысяч гибридных автомобилей. Предполагается, что соглашение будет действовать четыре года, а допустимый объём импорта ежегодно станет увеличиваться на 6%.
Квоты предусмотрены и для других торговых партнёров Евросоюза. До 18 июня разрешённый объём поставок составит около 171 тысячи автомобилей из Японии, 126 тысяч — из Турции, 105 тысяч — из Великобритании, 68 тысяч — из Южной Кореи и 18,5 тысячи — из США.
Ограничения не распространяются на страны Европейской экономической зоны, Украину и ряд развивающихся государств.
Кроме автомобильного рынка, Еврокомиссия рассматривает возможность введения аналогичных мер в отношении импорта химической продукции и промышленного оборудования.
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