В Акмолинской области вынесен приговор по делу о хищении более 300 миллионов тенге, выделенных из резерва Правительства РК на строительство жилья для жителей зоны подтопления в Атбасарском районе, передаёт BAQ.KZ.

5 июня 2025 года суд признал виновными руководителей отдела строительства акимата Атбасарского района, а также представителей ТОО "Престиж Строй 7" и ТОО "Фундаменталь". Установлено, что в 2021 году они похитили средства, предназначенные для возведения двух 100-квартирных домов, куда должны были переселиться 200 семей, проживающих в зоне риска.

Следствие вели специальные прокуроры Акмолинской области. Суд квалифицировал действия фигурантов по статьям 189 части 4 (хищение в особо крупном размере) и 218 (отмывание имущества, добытого преступным путём) Уголовного кодекса РК.

Обвиняемые приговорены к лишению свободы сроком на 8,6 и 7,6 лет с конфискацией имущества.

Приговор пока не вступил в законную силу.