В Атырау зафиксирован случай массового отравления в одном из городских бассейнов, передает BAQ.KZ. Инцидент произошёл 13 июля, когда сразу 14 человек обратились за медицинской помощью с симптомами, предположительно связанными с воздействием паров хлора.

Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, трое пострадавших были госпитализированы. Их состояние врачи оценивают как стабильное. Остальные проходят амбулаторное наблюдение.

Проведены противоэпидемические мероприятия, отобраны пробы воды и воздуха. Превышений по парам хлора не выявлено, лабораторные исследования продолжаются, - сообщили в РСК Атырауской области.

Полиция зарегистрировала уголовное дело по факту происшествия. Обстоятельства случившегося устанавливаются. По поручению акима Атырауской области, пострадавшие находятся под контролем управления здравоохранения. Также распорядились провести внеплановую проверку всех бассейнов и аквапарков региона.