В Атырау суд №2 рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в неоднократном мошенничестве в крупном размере. По материалам дела, жертвами стали 49 человек, общий ущерб превысил 13 млн тенге, передает

Следствием установлено, что подсудимая через свою страницу в Instagram рекламировала "беспроигрышные лотереи" и сборы денег якобы на благотворительность. Доверчивые подписчики переводили средства на её банковский счёт, однако деньги использовались на личные нужды.

Вина подсудимой была подтверждена её собственными показаниями, свидетельскими показаниями, скриншотами переписок, видеозаписями и банковскими выписками.

Гособвинитель просил назначить наказание в виде 3 лет 1 месяца 10 дней лишения свободы на основании Акта амнистии. Подсудимая признала вину частично и просила суд о более мягком наказании.

Смягчающим обстоятельством стало наличие у женщины четверых малолетних детей. Отягчающих обстоятельств суд не установил. Приговором суда она признана виновной и осуждена к 4 годам 8 месяцам лишения свободы с последующим запретом заниматься общественной деятельностью, включая использование СМИ и социальных сетей, сроком на 5 лет.

Согласно Акту амнистии, срок наказания сокращён на треть - назначено 3 года 1 месяц 10 дней лишения свободы с пятилетним запретом на общественную деятельность. Кроме того, гражданские иски потерпевших удовлетворены полностью.

Приговор не вступил в законную силу.