В Атырау городской суд №2 вынес приговор местному блогеру. Она организовывала онлайн-розыгрыши и акции, обещая участникам бытовую технику, украшения и помощь многодетным семьям. Для участия подписчики переводили деньги, однако обещанные призы так и не были вручены, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Ак Жайык".

Следствием установлено 68 потерпевших, сумма ущерба составила от нескольких тысяч до сотен тысяч тенге.

Суд признал женщину виновной по статье 190 часть 3 УК РК ("Мошенничество, совершённое в крупном размере") и назначил наказание в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы.

Кроме того, осуждённой запрещено в течение пяти лет после освобождения заниматься общественной деятельностью и пользоваться интернет-ресурсами. Это означает, что она не сможет вести страницы в социальных сетях или участвовать в публичных проектах.