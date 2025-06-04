В Атырау прошла межсекторальная встреча на тему "Таза Қазақстан: Вера. Единство. Чистота", посвящённая вопросам экологического сознания и культуры. Мероприятие объединило представителей органов власти, религиозных конфессий, экологического сообщества и неправительственного сектора, передает BAQ.KZ.

С приветственным словом выступил Нурлан Жантоков, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области. Он рассказал о системной работе в регионе в рамках республиканской инициативы "Таза Қазақстан", включая экологические акции, образовательные проекты и субботники.

"Это не просто уборка территорий. Это пробуждение у каждого чувства ответственности за природу своей страны", — отметил он.

Ключевым элементом встречи стал межконфессиональный диалог. Главный имам мечети "Имангали" Болатбек Абуов, священник Успенского собора Александр Ермаков и представитель Апостольской администрации римско-католической церкви Штефан Белко рассказали о том, как религия рассматривает заботу о природе как часть духовного долга.

"Вера – это чистота и ответственность. Беречь природу – значит следовать Божественным наставлениям", — сказал Болатбек Абуов.

Отдельно было отмечено активное участие молодежи. Как подчеркнул Муратбек Сәттіғұл, представитель управления внутренней политики, молодое поколение сегодня становится двигателем экологических инициатив, формируя новое мышление.

По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между акиматом Атырауской области и религиозными деятелями. Документ закрепил намерение сторон объединить усилия в деле охраны окружающей среды и воспитания экологической ответственности.