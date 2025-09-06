В Атырау завершается масштабная подготовка к отопительному сезону – в городе ремонтируют свыше 16 километров теплотрассы. Работы, которые велись в течение полугода, планируют завершить до конца сентября. Об этом сообщил заместитель директора ТОО "Атырауские тепловые сети" Жумахмет Елемесов, передаёт BAQ.KZ.

Согласно плану текущего года, капитальному ремонту подлежит около 13 километров трубопровода, остальная часть модернизируется в рамках инвестиционной программы. На сегодняшний день выполнено 93% всех работ.

Ремонт проводится в микрорайонах Авангард, Лесхоз, Привокзальный, а также на проспектах Сатпаева, Азаттык и улице Менделеева.

"В соответствии с кампаниями по ремонту дорог мы одновременно меняем и теплотрассы, проложенные под ними. Раньше из-за грунтовых вод часто происходили аварии. Сейчас устанавливаются новые трубы с водонепроницаемым бетонным покрытием. Они дороже, но долговечнее, а при необходимости их можно заменить без вскрытия дороги. Кроме того, это отечественное производство", – отметил Жумахмет Елемесов.

Всего протяжённость наземных теплотрасс в Атырау превышает 400 километров. В этом году 70% из них получат новое наружное покрытие. Подключение к теплу социальных объектов начнётся с 1 октября, а жилые дома будут подключаться поэтапно – в зависимости от поступающих заявок.

Как уточнил начальник участка Сергей Золотницын, работы на проспекте Азаттык завершатся уже к 9 сентября.

Напомним, в начале года износ теплотрасс в Атырау составлял 64,42%. После завершения ремонтной кампании этот показатель снизится до 62,3%.