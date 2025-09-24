В Атырау мужчина избил 9-летнего мальчика во дворе дома
Видеозапись избиения ребенка в Атырау вызвала волну возмущения
В Атырау разыскивают мужчину, который напал на девятилетнего ребенка во дворе жилого микрорайона Алмагуль, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.
В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как взрослый мужчина подходит к группе детей и начинает избивать одного из них. По данным полиции, пострадавшим оказался 9-летний мальчик, который получил лёгкие телесные повреждения. Ему уже оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.
"Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности и задержанию ли подозреваемого. Изучаются записи камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении.
Дополнительные детали в интересах следствия пока не разглашаются.
