В Атырау медсестры поликлиники №4 обратились в соцсети с жалобой на то, что их заставляют сдавать гинекологические мазки за пациенток, отказавшихся от планового скрининга, передает BAQ.KZ.

По словам сотрудниц, один и тот же мазок оформляется сразу на нескольких человек, чтобы закрыть показатели и выполнить план.

В публикациях также сообщалось о давлении на персонал и кумовстве в руководстве учреждения.

Управление здравоохранения Атырауской области рассмотрело данные публикации. В ведомстве сообщили, что факты фальсификации данных скринингов и подделки документов не подтвердились. По выявленным нарушениям уже приняты меры.

"Что касается кадровых вопросов, заместители главного врача были назначены предыдущим руководством и сохранили свои должности с учётом профессионального опыта", - заверили в облздраве.

Также как отмечается, в отношении случаев незаконного оформления инвалидности администрацией поликлиники материалы направлены в Департамент полиции Атырауской области и в органы прокуратуры. В настоящее время проводится проверка компетентными органами.

Управление здравоохранения Атырауской области подчеркнуло, что продолжает контролировать качество и безопасность медицинской помощи и призывает жителей не доверять непроверенной информации в соцсетях.