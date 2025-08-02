С 1 августа в Атырауской области выросли предельные и оптовые цены на сжиженный нефтяной газ, передает BAQ.KZ со ссылкой на Ак Жайык. Изменения введены приказом министра энергетики Казахстана от 30 июля 2025 года. Теперь предельная оптовая цена составляет 59 722 тенге за тонну вместо прежних 51 932.

Соответственно, изменилась и розничная стоимость:

в Атырау и населённых пунктах в радиусе 200 км от города — с 77 до 85 тенге за литр;

в более отдалённых районах — с 82 до 90 тенге за литр.

В Минэнерго пояснили, что пересмотр цен обусловлен экономическими реалиями. При действовавшей до этого цене производство сжиженного газа оставалось убыточным: себестоимость на заводах колеблется в пределах 70–80 тысяч тенге за тонну. Новая цена, как утверждают в ведомстве, приблизила тарифы к реальным затратам, сохранив их при этом на минимальном уровне среди стран СНГ.

Повышение цен, как подчеркивает министерство, также должно обеспечить бесперебойные поставки топлива на внутренний рынок и создать условия для инвестиций в газопереработку.

В августе 2025 года для нужд Атырауской области выделено 7 535 тонн сжиженного газа. Региональные газоснабжающие организации уже начали отгрузку и реализацию топлива по обновлённым тарифам.