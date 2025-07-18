В Атырау скульптура в парке задавила ребенка: подрядчик получил 1,5 года колонии
Компанию признали виновной в нарушении техники безопасности при строительстве.
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Суд в городе Атырау вынес приговор по делу подрядчика, по вине которого в "Парке Победы" обрушилась скульптура и погиб ребёнок, передает BAQ.KZ. Как установило судебное следствие, акимат привлёк спонсоров и подрядчика для установки 14 памятников в честь героев ВОВ. Подсудимый допустил грубые нарушения строительных норм, в результате чего одна из скульптур рухнула на двух детей и их отца. Один ребёнок погиб, двое пострадали.
Вина мужчины подтверждена показаниями свидетелей, видеозаписями и экспертизой. Суд переквалифицировал обвинение на статью 279 части 1 УК РК "Нарушение строительных норм, повлёкшее смерть". С учётом смягчающих обстоятельств и акта амнистии, подрядчик приговорён к одному году и шести месяцам тюрьмы, а также лишён права заниматься строительством на три года. Кроме того, с него взыскали по 10 миллионов тенге каждому потерпевшему.
Приговор не вступил в законную силу.
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