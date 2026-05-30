В Атырау в этом году откроют две поликлиники на 500 мест

Заместитель акима области Жасулан Бисембиев посетил почти завершённые объекты и обсудил вопросы поставки и установки медицинского оборудования, сообщает Региональная служба коммуникаций.

Новые поликлиники будут оказывать широкий спектр медицинских услуг. Здесь будут работать кабинеты терапевта, педиатра и врача общей практики, а также кардиолога, невропатолога, эндокринолога, офтальмолога, отоларинголога, хирурга, травматолога, уролога, гинеколога, дерматовенеролога и инфекциониста. Кроме того, в обеих поликлиниках предусмотрены современные диагностические отделения.

Также в ходе объезда заместитель акима ознакомился с ходом строительства станции скорой помощи, радиологического корпуса и областной больницы. Были обсуждены вопросы ускорения строительных работ, даны соответствующие поручения.

Данные проекты направлены на улучшение инфраструктуры здравоохранения региона и повышение качества медицинских услуг.