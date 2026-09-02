В Атырау загорелся склад мебельного цеха
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание склада.
2 Сентября 2026, 02:13
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2 Сентября 2026, 02:132 Сентября 2026, 02:13
50Фото: Скриншот видео
В городе Атырау, в микрорайоне Геолог, по улице Жаналы произошло возгорание в складском помещений.
По прибытии первых подразделений было установлено, что горит одноэтажное складское помещение мебельного цеха. К моменту прибытия первых подразделений МЧС наблюдалось открытое горение складского помещения.
Незамедлительно были поданы пожарные стволы на тушение. На месте пожара был создан оперативный штаб пожаротушения, организована работа четырёх участков тушения.
Пожар ликвидирован.
В тушении пожара были задействованы порядка 40 человек личного состава и 8 единиц техники МЧС, а также сотрудники ТОО «Семсер Өрт Сөндіруші».
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