В селе Талгайран Атырауской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Ак Жайык".

Как сообщили в городском управлении полиции, 19 августа около полудня водитель автобуса марки Yutong не справился с управлением, после чего транспортное средство столкнулось с опорой освещения и металлическим забором жилого дома на улице К. Есмуханова.

В результате происшествия один пассажир обратился за медицинской помощью, его осмотрели врачи скорой помощи. По факту аварии ведётся сбор необходимых документов.