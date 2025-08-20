В Атырауской области автобус с пассажирами врезался в забор жилого дома
Водитель не справился с управлением.
Сегодня, 06:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 06:29Сегодня, 06:29
81Фото: pixabay.com
В селе Талгайран Атырауской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Ак Жайык".
Как сообщили в городском управлении полиции, 19 августа около полудня водитель автобуса марки Yutong не справился с управлением, после чего транспортное средство столкнулось с опорой освещения и металлическим забором жилого дома на улице К. Есмуханова.
В результате происшествия один пассажир обратился за медицинской помощью, его осмотрели врачи скорой помощи. По факту аварии ведётся сбор необходимых документов.
Самое читаемое
- Родители детей с ДЦП требуют извинений от блогера после его слов о "прелюбодеянии"
- Мужчина устроил стрельбу во дворе столичного ЖК
- Казахстанец несколько лет насиловал несовершеннолетнюю племянницу
- В Белом доме завершились переговоры Трампа, Зеленского и лидеров ЕС: что дальше?
- Появилось видео крушения самолёта под Астаной