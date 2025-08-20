  • 20 Августа, 07:17

В Атырауской области автобус с пассажирами врезался в забор жилого дома

Водитель не справился с управлением.

Сегодня, 06:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 06:29
Сегодня, 06:29
81
Фото: pixabay.com

В селе Талгайран Атырауской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Ак Жайык".

Как сообщили в городском управлении полиции, 19 августа около полудня водитель автобуса марки Yutong не справился с управлением, после чего транспортное средство столкнулось с опорой освещения и металлическим забором жилого дома на улице К. Есмуханова.

В результате происшествия один пассажир обратился за медицинской помощью, его осмотрели врачи скорой помощи. По факту аварии ведётся сбор необходимых документов.

Самое читаемое

Наверх