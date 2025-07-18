В Атырауской области фиксируется массовая гибель верблюдов породы ойсылқара, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Ак Жайык. Животные погибают десятками, а точная причина до сих пор неизвестна. Наибольший падеж зарегистрирован в селах Енбекши, Дыңгызыл и Макаш.

По словам местных жителей, за месяц погибло около 50 верблюдов. Ветеринары сообщают, что у 204 животных были обнаружены внутренние заболевания неинфекционного характера.

Проведение профилактической дезинфекции против эндо- и эктопаразитов не входит в обязанности предприятия при работе с физическими и юридическими лицами. Тем не менее, ветеринарные врачи пунктов оперативно выезжают по поступающим вызовам и оказывают необходимую помощь. Также направлено письмо в управление сельского хозяйства и земельных отношений Атырауской области с просьбой о привлечении учёных-ветеринаров (паразитологов, эпизоотологов), — сообщил руководитель коммунального учреждения "Ветеринарная станция Курмангазинского района" Жеткеншек Калиулы.

Аким района Абат Жангалиев добавил, что если болезнь не признают инфекционной, владельцы животных смогут сдать анализы за свой счёт. Власти обещают держать ситуацию под контролем.