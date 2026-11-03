В Атырауской области обсудили приоритеты Послания Президента
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В Махамбетском районе Атырауской области состоялась встреча с жителями, посвящённая разъяснению основных задач, обозначенных в Послании Главы государства народу Казахстана.
Мероприятие прошло в Доме культуры «Өнерпаз». В нём приняли участие депутат Курултая Республики Казахстан Муса Хайруллиев, член Народного Совета Казахстана Назарбек Косшиев, вице-министр национальной экономики Ерлан Сагынаев и жители района.
Участники обсудили вопросы повышения благосостояния населения, поддержки малого и среднего бизнеса, привлечения инвестиций, развития сельского хозяйства и модернизации социальной инфраструктуры.
Ерлан Сагынаев рассказал об экономических задачах, обозначенных в Послании, в том числе о мерах по повышению реальных доходов населения, сдерживанию инфляции, стабилизации цен и поддержке предпринимательства.
Назарбек Косшиев акцентировал внимание на развитии социальной сферы, доступности медицинских услуг и совершенствовании реабилитационной помощи детям.
Отдельно участники рассмотрели вопросы финансирования сельского хозяйства, развития систем хранения и сбыта продукции, а также расширения доступа небольших хозяйств к агрологистическим центрам. Особое внимание уделили рациональному использованию водных ресурсов и предупреждению дефицита воды.
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