В Атырауской области расстреляли автомобиль: трое человек получили ранения
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В селе Кызылкогинского района Атырауской области неизвестный обстрелял автомобиль марки Subaru Outback, в котором находились трое местных жителей, передаёт BAQ.KZ.
По информации департамента полиции региона, инцидент произошел вечером 27 мая.
В результате обстрела все трое мужчин получили различные телесные повреждения.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Следствие выясняет все обстоятельства случившегося, ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых. Расследование находится на особом контроле руководства департамента полиции", - говорится в сообщении ДП.
В управлении здравоохранения области также подтвердили, что пострадавшие были доставлены в районную больницу. Одного из них в тяжелом состоянии эвакуировали санитарной авиацией в Атыраускую областную больницу.
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