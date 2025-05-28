В селе Кызылкогинского района Атырауской области неизвестный обстрелял автомобиль марки Subaru Outback, в котором находились трое местных жителей, передаёт BAQ.KZ.

По информации департамента полиции региона, инцидент произошел вечером 27 мая.

В результате обстрела все трое мужчин получили различные телесные повреждения.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Следствие выясняет все обстоятельства случившегося, ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых. Расследование находится на особом контроле руководства департамента полиции", - говорится в сообщении ДП.

В управлении здравоохранения области также подтвердили, что пострадавшие были доставлены в районную больницу. Одного из них в тяжелом состоянии эвакуировали санитарной авиацией в Атыраускую областную больницу.