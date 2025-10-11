В Австралии при падении легкомоторного самолёта погибли три человека
Следователи выясняют причины аварии.
Сегодня, 09:29
32Фото: Pixabay.com
На восточном побережье Австралии, неподалёку от аэропорта Шеллхарбор, произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли три человека. передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.
По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, инцидент произошёл около 10:00 по местному времени. Легкомоторный самолёт вскоре после взлёта потерпел крушение и загорелся при ударе о землю.
"На место происшествия прибыли спасательные службы. К сожалению, все три человека, находившиеся на борту, погибли", — говорится в заявлении полиции.
Территория вокруг места падения оцеплена. Следователи выясняют причины аварии и технические обстоятельства крушения.
