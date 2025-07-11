В Саатлинском районе Азербайджана принято решение отказаться от проведения пышных поминальных трапез, передает BAQ.KZ.

Как сообщает портал Oxu.Az со ссылкой на местных жителей, новые правила вступили в силу по инициативе старейшин района.

Согласно этому решению, на поминальных мероприятиях разрешено подавать только чай. Подобная практика уже введена в ряде других регионов страны, где общины также стремятся сократить расходы и упростить траурные церемонии.

Отказ от обильных застолий, по словам старейшин, направлен на то, чтобы не превращать траурные дни в демонстрацию достатка и не обременять семьи лишними тратами.

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