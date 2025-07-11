В Азербайджане на поминках теперь подают только чай
Старейшины Саатлы отказались от пышных поминок.
Сегодня, 13:33
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Сегодня, 13:33Сегодня, 13:33
111Фото: Unsplash
В Саатлинском районе Азербайджана принято решение отказаться от проведения пышных поминальных трапез, передает BAQ.KZ.
Как сообщает портал Oxu.Az со ссылкой на местных жителей, новые правила вступили в силу по инициативе старейшин района.
Согласно этому решению, на поминальных мероприятиях разрешено подавать только чай. Подобная практика уже введена в ряде других регионов страны, где общины также стремятся сократить расходы и упростить траурные церемонии.
Отказ от обильных застолий, по словам старейшин, направлен на то, чтобы не превращать траурные дни в демонстрацию достатка и не обременять семьи лишними тратами.
Ранее имамы призвали казахстанцев к духовной скромности на поминках.
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