В Азербайджане начался Третий Глобальный медиафорум
Ожидается участие Президента Азербайджана.
Сегодня, 15:07
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Сегодня, 15:07Сегодня, 15:07
160Фото: В Азербайджане начался Третий Глобальный медиафорум
С 19 по 21 июля в Шуше состоится III Глобальный медиафорум под тематическим лозунгом: "Цифровые трансформации: укрепление устойчивости информации и медиа в эпоху искусственного интеллекта", передает BAQ.KZ.
На форум приглашены около 140 иностранных гостей из 52 стран, включая представителей более 30 информационных агентств, 7 международных организаций, около 80 медиакомпаний, а также профильных учреждений и структур, связанных с отраслью.
Также на форуме выступят представители казахстанских СМИ.
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