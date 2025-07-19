  • 19 Июля, 16:37
  • BAIGENEWS

В Азербайджане начался Третий Глобальный медиафорум

Ожидается участие Президента Азербайджана.

Сегодня, 15:07
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Азербайджане начался Третий Глобальный медиафорум Сегодня, 15:07
Сегодня, 15:07
160
Фото: В Азербайджане начался Третий Глобальный медиафорум

С 19 по 21 июля в Шуше состоится III Глобальный медиафорум под тематическим лозунгом: "Цифровые трансформации: укрепление устойчивости информации и медиа в эпоху искусственного интеллекта", передает BAQ.KZ.

На форум приглашены около 140 иностранных гостей из 52 стран, включая представителей более 30 информационных агентств, 7 международных организаций, около 80 медиакомпаний, а также профильных учреждений и структур, связанных с отраслью.

Также на форуме выступят представители казахстанских СМИ.

Самое читаемое

Наверх