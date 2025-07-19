С 19 по 21 июля в Шуше состоится III Глобальный медиафорум под тематическим лозунгом: "Цифровые трансформации: укрепление устойчивости информации и медиа в эпоху искусственного интеллекта", передает BAQ.KZ.

На форум приглашены около 140 иностранных гостей из 52 стран, включая представителей более 30 информационных агентств, 7 международных организаций, около 80 медиакомпаний, а также профильных учреждений и структур, связанных с отраслью.

Также на форуме выступят представители казахстанских СМИ.