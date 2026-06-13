В Азербайджане пресекли попытку контрабанды наркотиков из Ирана с помощью БПЛА

На служебной территории погранотряда "Лянкяран" Государственной пограничной службы (ГПС) была пресечена попытка контрабандного ввоза наркотических средств из Иран в Азербайджан.

Как сообщает Report, в результате проведенных оперативных мероприятий была выявлена и предотвращена переправка 11 кг 500 гр марихуаны с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

По факту продолжаются оперативно-следственные действия.