В Азербайджане пресекли попытку контрабанды наркотиков из Ирана с помощью БПЛА
Сегодня 2026, 20:21
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Сегодня 2026, 20:21Сегодня 2026, 20:21
164Фото: Report
На служебной территории погранотряда "Лянкяран" Государственной пограничной службы (ГПС) была пресечена попытка контрабандного ввоза наркотических средств из Иран в Азербайджан.
Как сообщает Report, в результате проведенных оперативных мероприятий была выявлена и предотвращена переправка 11 кг 500 гр марихуаны с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
По факту продолжаются оперативно-следственные действия.
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