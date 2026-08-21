В Азербайджане женщина погибла в ДТП на трассе Алят – Астара, двое пострадали
Пострадавших доставили в Сальянскую районную центральную больницу.
21 Августа 2026, 04:41
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21 Августа 2026, 04:4121 Августа 2026, 04:41
154Фото: Report
В Сальянском районе Азербайджана произошло смертельное ДТП на новой трассе Алят – Астара. В результате аварии погибла женщина, еще два человека получили травмы.
Как сообщает азербайджанское бюро Report, автомобиль Hyundai Accent, следовавший из Лянкярана в Баку, по предварительным данным, потерял управление и перевернулся.
В результате аварии водитель автомобиля, 39-летний житель Баку Махир Асадли, и его брат Тахир Асадов получили травмы различной степени тяжести. Их мать, 64-летняя Сальби Алиева, погибла на месте происшествия.
По факту ДТП проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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